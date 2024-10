Jennifer Lopez, dopo il divorzio da Ben Affleck, è "entusiasta" di essere libera e potersi capire meglio

L'attrice Jennifer Lopez, in una recente intervista ha parlato della sua situazione dopo il divorzio da Ben Affleck.

Jennifer Lopez, in una recente intervista, ha rivelato che sta affrontando in modo positivo il suo divorzio da Ben Affleck, sostenendo di essere entusiasta di rimanere sola per un po'.

L'attrice e cantante ha parlato con Nikki Glaser e la conversazione pubblicata da Interview Magazine affronta tematiche anche molto personali.

Il tentativo di capirsi meglio

Parlando di quanto accaduto nell'ultimo anno, Jennifer Lopez ha sostenuto che scoprire e capire meglio sé stessa è un "processo che dura tutta la vita", sottolineando: "Penso sia quello che amo della vita: non c'è un punto di arrivo. Si può solo migliorare e crescere se lo si vuole. Si tratta di crescere o morire, e non voglio fare la parte legata al morire".

Una foto di J-Lo

La star ha ammesso: "Ci sono state delle volte in cui ho pensato di aver capito e poi la vita decide: 'Mandiamoti questa altra cosa e vediamo se ci caschi. Vediamo se hai realmente imparato quella lezione'. E non l'avevo fatto".

Jennifer e Ben Affleck hanno presentato i documenti per il divorzio ad agosto e Lopez ha sottolineato: "Ora sono entusiasta, quando dici che sarai semplicemente da sola. Sì, non sto cercando nessuno perché tutto quello che ho fatto nel corso degli ultimi 25, 30 anni, trovandomi in queste diverse situazioni complicate, cosa farò quando starò semplicemente volando da sola... Cosa accade sono semplicemente libera?".

La cantante ha sostenuto che sta cercando di capire meglio sé stessa: "Si tratta di ripensare alle emozioni nascoste e i sistemi di valori che abbiamo e che ci fanno prendere certe scelte e creare certi schemi nella nostra vita".

Jennifer Lopez e Brett Goldstein saranno star di Office Romance

Il nuovo progetto della star

Lopez ha inoltre parlato del film Unstoppable, in cui interpreta Judy Robles, la madre di Anthony Robles che è nato con una sola gamba ed è diventato un campione di lotta libera. Partecipare alla première che si è svolta al Festival di Toronto è stato particolamente bello: "Il film è realmente meraviglioso... Ho potuto vederlo completo per la prima volta con il pubblico a Toronto, e le persone lo hanno realmente amato e hanno reagito all'emozione del film. Si tratta di una di quelle grandiose storie che ispirano di cui penso che il mondo abbia bisogno ora".