Jennifer Lopez e Brett Goldstein saranno star di Office Romance

Jennifer Lopez collaborerà nuovamente con Netflix per realizzare una commedia romantica intitolata Office Romance, di cui sarà protagonista accanto a Brett Goldstein.

L'attore sarà inoltre co-autore del film insieme a Joe Kelly e i due faranno poi parte del team di produttori.

Il nuovo progetto della star

La casa di produzione di proprietà della cantante e attrice, Nuyorican Films, ha contribuito a realizzare per la piattaforma di streaming The Mother e Atlas, titoli in grado di ottenere rispettivamente 136,4 e 73 milioni di visualizzazioni a livello globale. Prossimamente l'accordo porterà alla produzione della serie Happy Place, che avrà come protagonisti Harriet e Wyn, che sono stati la coppia perfetta fin da quando si sono incontrati all'università e sembrano inseparabili. Ora, però, per motivi di cui non hanno parlato, non lo sono. I due si sono lasciati cinque mesi fa e non l'hanno ancora detto ai loro amici, ritrovandosi però a condividere una stanza da letto nel cottage in Maine che è stata la meta delle vacanze dei loro amici nell'ultimo decennio.

Per ora non sono stati svelati i dettagli del film Office Romance, tranne il fatto che dovrebbe coinvolgere numerosi personaggi e, per ottenere i diritti del progetto, c'è stato un acceso scontro tra i distributori interessati a ottenerne i diritti.

Unstoppable, secondo il regista il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez non avrà conseguenze sul film

Il team al lavoro sul film

Jennifer Lopez ha recentemente presentato al Toronto Film Festival il film Unstoppable, ispirato alla storia vera del wrestler Anthony Robles. All'evento cinematografico canadese Brett Goldstein ha invece proposto All of You, progetto di cui è stato co-sceneggiatore e protagonista accanto all'attrice Imogen Poots.

Joe Kelly, co-autore di Office Romance, ha invece già lavorato a serie tv di successo come Ted Lasso, How I Met Your Mother e ha fatto parte del team di autori di Saturday Night Live.