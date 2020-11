Jennifer Lopez come Madonna: le foto sui social con l'abito di Like A Virgin

Jennifer Lopez si è travestita da Madonna, indossando un abito bianco come quello con cui la regina del pop venne immortalata per la cover dell'album Like a Virgin.

Jennifer Lopez ha condiviso sui social una serie di foto che la ritraggono con indosso una fedele riproduzione dell'abito indossato da Madonna sulla copertina di Like a Virgin.

Lo scorso weekend, decine e decine di celebrità hanno approfittato della festa di Halloween per dare sfogo alla propria creatività, sfoggiando sui social travestimenti di ogni tipo. Jennifer Lopez ha quindi ben pensato di omaggiare la regina del Pop, Madonna, riproducendo nel migliore dei modi lo stile che contraddistingueva la popstar nel periodo in cui pubblicò il suo secondo album in studio, Like a Virgin.

Ecco che, quindi, attraverso gli scatti apparsi su Twitter e Instagram, vediamo la cantante di Let's Get Loud con un abito come quello indossato da Madonna per la cover del disco pubblicato nel 1984 e dal quale non venne estratta solo la title track Like a Virgin ma anche altri singoli che hanno fatto la storia del Pop, tra cui Material Girl e Into the Groove.

Madonna in una foto promozionale per il suo secondo album, Like a Virgin

Lopez, 51 anni, indossava un bustino bianco, una lunga gonna di tulle e tacchi bianchi. L'interprete di Shall We Dance? ha completato il look con guanti di pizzo bianco, collane di perle, una collana con una croce ed una cintura con la scritta 'Boy Toy'. La popstar portoricana ha condiviso le foto accompagnandole con alcune parti del testo di Like A Virgin. Nei post si legge, ad esempio, "Didn't know how lost I was Until I found you" ("Non sapevo quanto fossi persa fino a quando non ti ho trovato") o "I made it through the wilderness" ("Ho attraversato il deserto").

In uno scatto possiamo vedere anche il suo fidanzato, Alex Rodriguez, ex giocatore della MLB che, ironia della sorte, ha avuto una relazione con Madonna mentre era ancora sposato con la sua ex moglie Cynthia e la cantante stava ancora con Guy Ritchie (come riportato dal New York Post). Non a caso, qualcuno sotto i post social ha chiesto: "Madonna, davvero? Sono abbastanza sicura che non mi vestirò mai come l'ex ragazza del mio uomo".