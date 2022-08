Jennifer Lopez canta a Capri: nel pubblico Leonardo DiCaprio, Jared Leto e Briatore (VIDEO)

Jennifer Lopez si è esibita presso la Certosa di San Giacomo lo scorso sabato, infiammando Capri con un concerto privato per un migliaio di persone: i presenti non si sono preoccupati dei soldi pur di poter prendere parte all'evento, durato in tutto 30 minuti, insieme a star internazionali come Leonardo DiCaprio e celebrità italiane come Flavio Briatore.

Lo show di beneficenza è stato organizzato da LuisaViaRoma con Unicef e, tra le 950 persone che hanno avuto la fortuna di ammirare la performance della cantante, c'erano molti VIP statunitensi e italiani come Leonardo DiCaprio, Casey Affleck, Jamie Foxx, Jared Leto, Flavio Briatore, Diego Della Valle e Matteo Renzi.

Jennifer Lopez - Halftime: un'immagine

JLO ha cantato quattro hit, If you had my love, Waiting for tonight, Dance again e Get on the floor, e alla fine della serata, dopo il concerto, sono stati raccolti ben otto milioni di euro destinati alle emergenze in Ucraina e Siria.

Sul palco Jennifer Lopez ha indossato un abito firmato Roberto Cavalli (disegnato da Fausto Puglisi): un meraviglioso vestito molto scintillante, con ricami, paillettes e cristalli. Ben Affleck non era presente: il marito della Lopez è volato a Los Angeles per alcuni impegni lavorativi relativi al suo ritorno nel ruolo di Batman nel sequel Aquaman e il Regno Perduto.