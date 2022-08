Jennifer Lopez e Ben Affleck a Milano: continua la loro seconda luna di miele in Italia (FOTO)

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati paparazzati a Milano durante la loro seconda luna di miele in Italia: le star hanno fatto shopping in via Montenapoleone dove sono stati immancabilmente braccati dai fan.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono goduti una giornata di shopping a Milano durante la loro seconda luna di miele in Italia: i paparazzi hanno immortalato la cantante di "Jenny From the Block", 53 anni, e il regista di "Argo", 50, mentre facevano tappa al negozio Brunello Cucinelli.

Il marchio italiano è uno dei preferiti della Lopez da molti anni e quest'ultima è stata spesso visita indossare le sue tute a quattro cifre e le tipiche maglie in cashmere. Jen e Ben hanno anche dato un'occhiata ai capi di Valentino e, una volta usciti dal negozio, un'orda di fan ha letteralmente assalito i neosposi.

La popstar era vestita in total white, canotta, pantalone, scarpa e cappello bianco. L'attore e regista statunitense, invece, ha optato per un outfit casual in t-shirt bianca, camicia aperta e jeans. Nonostante queste scelte di stile, per i fan è stato letteralmente impossibile non notarli e i due hanno regalato sorrisi e momenti divertenti alla folla di adoratori.

Dopo le seconde nozze, che hanno avuto luogo in Georgia, nessuno sapeva che i due sarebbero partiti per un viaggio in Italia e, mentre tutti si concentravano sulle foto del secondo matrimonio, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono magicamente apparsi a Como, a bordo di un motoscafo nei pressi della villa dell'amico George Clooney.