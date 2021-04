Jennifer Lopez: i suoi ex Ben Affleck e Marc Anthony parlano di lei in un'intervista

Ben Affleck e Marc Anthony, due ex di Jennifer Lopez, hanno recentemente parlato della star durante un'intervista, aprendosi e cercando di esprimere ciò che ancora provano per lei. Anthony, che è stato sposato con la Lopez dal 2004 al 2014, ha elogiato la sua ex moglie per la sua "capacità di vedere e capire le cose prima che accadano".

"Prima ancora di tirare fuori un'idea, lei l'ha già visualizzata migliaia di volte. E se qualcuno dice che potrebbe non essere l'idea migliore, lei è sempre pronta a rispondere con le seguenti parole: 'Lascia stare, tu non riesci a vedere quello che vedo io'. E devo dire che nove volte su dieci ha ragione". Ha spiegato Marc.

Anthony l'ha anche definita "la persona che lavora più duramente di tutti nel mondo dello spettacolo" aggiungendo: "Quando stavamo insieme, per me era esattamente l'opposto, facevo di tutto per evitare di faticare. Da allora sono molto cambiato. Ho imparato così tanto da lei. Lei è l'originale!"

Anche Affleck ha elogiato la sua ex fidanzata: i due hanno iniziato a frequentarsi all'inizio degli anni 2000 e hanno recitato insieme in "Amore estremo - Tough Love" nel 2003 e "Jersey Girl" nel 2004. "Pensavo di avere una buona etica del lavoro, ma sono rimasto completamente umiliato e sbalordito da ciò che ho visto fare a lei e dalla serietà con cui ha sempre affrontato la sua vita professionale." Ha spiegato Ben.

"Jennifer Lopez rimane, fino ad oggi, la persona che lavora più sodo in questo settore. Ha un grande talento, ma ha anche lavorato molto duramente per il suo successo e sono così felice per lei perché sembra che, finalmente, sia riuscita ad ottenere ciò che si merita." Ha concluso Ben Affleck.