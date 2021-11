Jennifer Lopez, Ben Affleck e Jennifer Garner: dolcetto e scherzetto "allargato" ad Halloween 2021 (FOTO)

La priorità di Jennifer Garner, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono i loro figli, i tre lo hanno dimostrato incontrandosi per fare dolcetto o scherzetto ad Halloween.

Jennifer Garner ha dimostrato che non c'è tensione tra lei, Ben Affleck e la sua "nuova" fiamma: Jennifer Lopez; al fine di celebrare Halloween 2021 assieme l'ex moglie di Ben si è unita alla coppia per fare dolcetto o scherzetto con i suoi figli.

Jennifer e Ben hanno messo al mondo tre bambini: Violet, 15 anni, Seraphina, 12 e Samuel, 9, durante il loro matrimonio durato dal 2005 al 2015. J-Lo, invece, ha due gemelli di 13 anni, Emme e Max, con il suo ex Marc Anthony.

Le star sono state avvistate a Malibu mentre si godevano le feste di Halloween insieme, Ben e la Garner si erano incontrati anche il giorno precedente. Una fonte ha riferito alla rivista People: "Vanno tutti molto d'accordo e la loro priorità sono sempre i bambini."

"Jennifer, Ben e la Garner volevano che i bambini trascorressero un fantastico Halloween e visto che i figli dei Bennifer si conoscono molto bene era prevedibile che avrebbero fatto dolcetto e scherzetto tutti insieme." Ha continuato la fonte anonima. "Ben è tornato a lavoro dopo il fine settimana, volevano godersi un weekend in famiglia".

Affleck, 49 anni, e la cantante di Jenny from the Block, 52, sono tornati insieme lo scorso aprile dopo la separazione della Lopez da Alex Rodriguez. In precedenza i due erano stati fidanzati all'inizio degli anni 2000, prima che Ben conoscesse Jennifer Garner.