Jennifer Lopez e Ben Affleck, una testimone rivela “in lacrime durante la cerimonia a Las Vegas”

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono commossi fino alle lacrime durante la cerimonia che li ha uniti in matrimonio a Las Vegas: la rivelazione è stata fatta da Kenosha Portis, nel corso del programma Good Morning America. La donna lavora presso Little White Chapel, la chiesa dove i "Bennifer" si sono sposati.

Jennifer Lopez e Ben Affleck la scorsa settimana hanno colto tutti di sorpresa sposandosi, le due star hollywoodiane si erano fidanzati nell'aprile di questo anno, diciotto anni dopo la loro storica rottura. People ha riferito che una gola profonda vicino alla coppia ha rivelato che l'accelerazione è stata impressa da JLo, la cantante "voleva evitare ogni possibilità di ripensamento da parte di Ben".

People, inoltre, racconta che nella cappella, durante l'ingresso della Lopez è echeggiata Here Comes the Bride, la marcia nuziale di Wagner. Kenosha Portis, che sabato stava lavorando alla Little White Wedding Chapel, ha raccontato che la coppia è arrivata poco prima della chiusura "E' stato così eccitante. Cioè, ci stavamo preparando per chiudere e abbiamo avuto un ospite speciale. Ho iniziato a tremare un po', mi sono detta 'Oh mio Dio, questa è Jennifer Lopez, ci stiamo preparando per sposarli'", ha rivelato Kenosha.

La donna ha aggiunto "Mentre si scambiavano le promesse, erano molto dolci, entrambi emozionatissimi e piangevano. I figli erano proprio lì dietro di loro". "Tutto era molto elegante e bello - ha continuato a ricordare l'impiegata - lei era talmente bella da togliere il fiato. Aveva un bellissimo bouquet bianco, lui aveva un fiore all'occhiello che si abbinava al bouquet". Sul vestito della sposa, Kenosha Portis ha detto che la Lopez indossava "un abito beige, di pizzo" con un "bellissimo" velo.

Jennifer Lopez subito dopo le nozze, nella sua mailing list, aveva scritto "L'abbiamo fatto. L'amore è bellissimo. E vien fuori che l'amore è paziente. Vent'anni di pazienza. Era esattamente quello che volevamo, siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio".