Jennifer Lopez e Ben Affleck si godono una visita in famiglia al Museo del Louvre di Parigi (VIDEO)

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ammirato una lunga serie di opere d'arte durante la loro vacanza post-matrimonio a Parigi: gli sposi e i loro figli si sono goduti un tour privato dell'iconico Museo del Louvre, arrivando a metà pomeriggio e sorprendendo dozzine di fan e turisti.

"È stata una visita piuttosto lunga, sono stati qua per circa due ore e mezza", ha detto un funzionario del museo a proposito del tour, che la famiglia si è concessa dopo un veloce pranzo in terrazza al vicino Cafe Marly. La Lopez ha optato per una maglia blu navy "Chez Moi" di Dior, jeans e zeppe alte. Affleck, invece, ha scelto una t-shirt grigia aderente e scarpe da ginnastica.

Dopo la visita al Louvre la coppia è tornata nel grande magazzino Samaritaine, che avevano visto per la prima volta domenica, trascorrendo circa due ore ad ammirarne la combinazione di design Art Nouveau e prodotti di lusso. Per concludere la giornata, la famiglia si è poi recata in auto tra le luci degli Champs-Elysées fino allo storico Hotel George V per gustare delle cioccolate calde in giardino.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono volati a Parigi per una fuga romantica giovedì scorso e da allora sono stati fotografati in giro per la capitale francese dopo il loro matrimonio a sorpresa a Las Vegas. Lo scorso venerdì, gli sposi sono stati visti baciarsi e coccolarsi su una panchina del parco per più di due ore.