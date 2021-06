Jennifer Lopez e Ben Affleck: la foto e il video del bacio confermano il ritorno di fiamma

La foto di un bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck rende ufficiale il ritorno di fiamma tra la star portoricana e l'attore americano, tra le coppie più celebri e chiacchierate dei primi anni Duemila.

Dopo numerose indiscrezioni, è arrivato lo scatto che conferma la relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due sono dunque tornati insieme a distanza di 17 anni. Nel frattempo, l'attore si è sposato ed ha avuto tre figli dalla collega Jennifer Garner, da cui ha divorziato nel 2015. Jennifer Lopez si è invece sposata con Marc Anthony, da cui ha avuto due gemelli, Emme e Max. La coppia ha ufficializzato il divorzio nel 2014.

J.Lo e Ben Affleck sono stati immortalati insieme domenica a Malibu. Page Six ha ottenuto in esclusiva le foto ed il video che mostrano i baci e le coccole tra i due durante il pranzo, al quale hanno partecipato anche i due figli della popstar. In quel momento si stava tenendo una festa che celebrava il cinquantesimo compleanno della sorella di J.Lo, Lynda Lopez, a cui partecipava anche il manager e amico di lunga data di Lopez, Benny Medina. "Sembravano tutti fantastici e si stavano divertendo molto", ha detto una fonte alla rivista People.

I Bennifer 2.0 si baciavano e si coccolavano apertamente di fronte alla famiglia, agli amici e ai figli della cantante portoricana, con il terzo marito Marc Anthony presente. "Jen e Ben si sono seduti uno accanto all'altro ed erano molto affettuosi", ha detto la fonte a People, aggiungendo: "Si tenevano per mano sotto il tavolo. Ben e i figli di lei sembravano a loro agio insieme. I bambini continuavano a chiacchierare con lui che sorrideva e rideva spensierato. Ben ha ordinato una Diet Coke". Quest'ultimo dettaglio fa riferimento all'impegno di Affleck a rimanere sobrio dopo una lunga lotta con l'alcolismo.

La notizia del ritorno di fiamma tra l'attore e la sua ex è iniziata a circolare ad aprile, dopo che Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficialmente annullato il loro fidanzamento. Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati fotografati poco dopo in Montana, dove lei ha una casa. Ricordiamo che i due sono stati insieme 18 mesi tra il 2002 ed il 2004. Hanno poi annullato il loro matrimonio da sogno già fissato per il 2003 a causa di "un'eccessiva attenzione dei media" e si sono separati poco dopo.