Jennifer Lawrence in Unbreaking America, documentario contro la corruzione politica

Jennifer Lawrence è la protagonista di un nuovo documentario sulla corruzione nel sistema politico americano, intitolato Unbreaking America. Il cortometraggio dura 12 minuti ed è organizzato da Represent.Us, un gruppo anti-corruzione che ha come obiettivo la nascita di una legge ad hoc per fermare le compravendite politiche e aggiustare le elezioni truccate.

Il volto di Hunger Games è uno dei membri dell'organizzazione e insieme a lei nel corto appare anche il co-fondatore del gruppo, John Silver. Sullo sfondo del cortometraggio si stagliano alcune grafiche mentre Jennifer Lawrence racconta diversi problemi, sottolineando che non si riferisce a democratici o repubblicani con precisione:

"Sto parlando di tutti gli errori che esistono nel nostro sistema politico, a prescindere dal partito che ci ha governati. Il governo è nostro. Lo paghiamo, quindi deve funzionare come si deve, e al momento non lo fa. Come possiamo sbloccare il sistema? Io sono ossessionata dall'idea non solo di sbloccarlo, ma di aggiustarlo del tutto."

Silver aggiunge che se le leggi vengono cambiate a livello locale, allora gli officiali federali non avranno alcuna scelta se non far partire leggi per ridurre l'influenza dei soldi nella politica americana. Sul suo sito ufficiale, la Represent.Us ha dichiarato che per essere efficace il suo cortometraggio dev'essere visto da 11 milioni di americani.

Ecco il cortometraggio: