Jennifer Lawrence si unisce a Twitter per una causa che le sta a cuore

Dopo Johnny Depp, anche Jennifer Lawrence ha messo da parte la sua repulsione per i social media unendosi a Twitter per una causa che le sta a cuore e che riguarda il movimento Black Lives Matter.

Il 16 giugno Jennifer Lawrence ha condiviso il suo primo tweet che è una chiamata all'azione per tutti coloro che lottano per i diritti umani, invitando il Procuratore generale Daniel Cameron a "intraprendere un'azione immediata contro i responsabili della morte di Breonna Taylor. Da tre mesi dal suo omicidio, la famiglia di Breonna Taylor, le persone di Louisville, tutti gli americani e molte persone nel mondo chiedono giustizia. Non dobbiamo permettere che altre vite di donne nbere siano sradicate in America. Come molti attivisti e leader implorano da anni: #SayHer Name."

La morte di Breonna Taylor avvenne a Louisville il 13 marzo 2020 a seguito di una sparatoria da parte di tre agenti del dipartimento di polizia locale che stavano effettuando una perquisizione sulla sua abitazione. Il caso è tornato in auge dopo la morte di George Floyd A Minneapolis, ucciso da un agente di polizia durante un fermo, che ha riacceso le proteste della comunità afroamericana.

Jennifer Lawrence sta attualmente partecipando a una campagna chiamata Unbreaking America: Solving the Corruption Crisis, iniziativa parallela al movimento di Black Lives Matter che ha lo scopo di denunciare la corruzione dell'attuale governo americano, invitando al cambiamento attraverso il voto. L'attrice ha inoltre condiviso su Twitter una clip di un corto con Omar Epps d Desmond Meade in cui si spiega come il sistema giudiziario colpisca in modo sproporzionato le persone nere: "Quasi un americano nero su 4 in America verrà imprigionato a un certo punto della sua vita".