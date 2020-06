Jennifer Lawrence torna a ispirare Dior come icona della moda (VIDEO)

Jennifer Lawrence, che è stata la musa della Maison Dior per oltre otto anni, torna a vestire i panni della icona di moda per la nuova campagna autunnale 2020 della casa di moda.

Dior House ci invita a scoprire la campagna video recentemente pubblicata per la collezione Dior Fall 2020. Fotografata a dicembre da Brigitte Niedermair, la campagna mostra una linea convenzionale, ma non "noiosa". E Jennifer Lawrence rientra perfettamente nelle sensazioni che vorrebbe trasmettere Dior.

La direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri, che è entrata a far parte dell'azienda nel 2016, ha realizzato un'altra favolosa e intramontabile collection per Dior, con note nere e di un rosso appassionato.

Lo spot video, che sembra molto minimal e retrò, mette in mostra alcuni capi della linea: la classica pelle, la calda lana, il pizzo, la seta, l'oro e le perle si adattano alla Lawrence, che rappresenta la donna moderna. Il trucco nudo di Lawrence e lo chignon disordinato non distolgono dai vestiti e dagli accessori: cappotti eleganti, abiti chique, gioielli aristocratici e, naturalmente, Lady Dior Ultra-Matte e Borse Dior Bobby.

Nonostante sia stata la leggendaria fonte d'ispirazione della casa di moda per quasi un decennio, Lawrence non si considera affatto un'icona della moda, come ha detto una volta in modo famoso e assolutamente esilarante: "Non mi definirei davvero un'icona della moda. Mi definirei qualcuno che si veste in maniera elegante. Mi sento come una voce nella testa: "Danza, scimmia, danza" quando vado sul tappeto rosso. Mi definirei più una scimmia da palcoscenico."