Jennifer Lawrence: la sua stanza da letto nella villa da 8 milioni di dollari (FOTO)

Jennifer Lawrence è proprietaria di una splendida villa da 8 milioni di dollari a Los Angeles ed una serie di foto, tra cui una planimetria 3D, ci permettono di scoprire com'è fatta anche la sua stanza da letto.

Da quando la sua carriera sul grande schermo ha avuto inizio, ovvero dal 2008 con il film The Poker House, Jennifer Lawrence ha collezionato una lunga serie di riconoscimenti ed ottenuto consensi da parte di pubblico e critica. Questo le ha permesso, a soli 30 anni, di togliersi numerosi sfizi e quindi di poter acquistare anche una bellissima villa. L'attrice ha comprato la proprietà dove attualmente vive ancora prima del matrimonio con il gallerista newyorkese Cooke Maroney, con il quale ora convive in questa casa da sogno che comprende, come prevedibile, anche una splendida camera da letto.

Jennifer Lawrence è notoriamente riservata quando si tratta della sua vita personale e, non a caso, non possiede neanche un profilo sui social. Grazie ad un nuovo progetto di HomeAdvisor, però, i tantissimi fan della star di Hunger Games possono dare un'occhiata nel dettaglio alla sua camera da letto, tramite una planimetria 3D ricreata dalle immagini di un team di architetti e designer, la quale offre uno sguardo approfondito all'interno della stanza in cui Lawrence dorme con suo marito. La stanza in questione è l'emblema del glamour hollywoodiano e vanta un magnifico bagno privato, completo di un'enorme vasca da bagno e rifiniture dorate. Lo spazio per dormire comprende un letto matrimoniale posto in un angolo della stanza, mentre più in là trova spazio anche un salotto con grandi vetrate che si aprono su un magnifico balcone che si affaccia sull'ampia zona esterna della villa.

La casa si trova in un'esclusiva area di Beverly Hills. Le altre aree interne della villa sono arricchite da grandi lampadari, per un totale di cinque camere da letto e cinque bagni (dotati anche di televisori), mentre all'esterno si trova uno stagno con delle carpe koi, vasti prati rigogliosi e, naturalmente, una piscina davvero magnifica.

Ricordiamo che l'attrice de Il lato positivo - Silver Linings Playbook non è la prima celebrità a vivere all'interno della dimora in questione, in quanto questa è appartenuta sia alla cantante Jessica Simpson che all'attrice e conduttrice americana Ellen DeGeneres.