Jennifer Lawrence star e produttrice di Why Don't You Love Me?

L'attrice Jennifer Lawrence sarà coinvolta nella realizzazione del film Why Don't You Love Me?, tratto dall'omonima graphic novel.

Jennifer Lawrence collaborerà nuovamente con A24 in occasione dell'adattamento della graphic novel Why Don't You Love Me? firmata da Paul B. Rainey.

L'attrice sarà coinvolta come protagonista e produttrice tramite la sua Excellent Cadaver e in collaborazione con Justine Ciarrocchi, Ari Aster, Lars Knudsen ed Emily Hildner.

Di cosa parlerà Why Don't You Love Me?

Rainey, che ha firmato l'opera originale farà parte del team della produzione, mentre Robert Funke si occuperà della sceneggiatura. Al centro della trama ci sarà una coppia infelice, composta da Claire e Marki, in difficoltà durante il proprio matrimonio, il tutto mentre i due provano la sensazione che qualcosa nella loro realtà non vada come dovrebbe.

La graphic novel è una comedy sul matrimonio, l'alcolismo, la depressione e sul rimpiangere le opportunità perdute.

Jennifer Lawrence ha lanciato la sua casa di produzione nel 2018 e aveva collaborato con A24 per realizzare Causaway, che ha fatto ottenere a Brian Tyree Henry una nomination agli Oscar. Tra i progetti successivi di Excellent Cadaver ci sono il documentario Bread & Roses e la commedia Fidanzata in Affitto, con star l'attrice premio Oscar.

I prossimi progetti della star

L'attrice sarà impegnata nei prossimi mesi anche con The Wives, ispirato al reality Real Housewives, e prodotto in collaborazione con Apple Original Films.

Tra i prossimi film in cui reciterà Jennifer dovrebbe esserci poi il progetto biografico su Frank Sinatra sviluppato dal regista Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio dovrebbe interpretare Sinatra e Lawrence avrebbe invece il ruolo della seconda moglie dell'artista, l'attrice Ava Gardner, mostrando quindi sul grande schermo il legame che ha posto fine al matrimonio con Nancy Barbato, la madre di Tina.

Sony sarebbe inoltre vicina ad aggiudicarsi i diritti del film.

Il premio Oscar sarà inoltre la star di Die, My Love, film diretto da Lynne Ramsay e adattamento di un romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz. Il lungometraggio viene descritto come un racconto crudo, ambientato nella Francia rurale, di una donna portata sull'orlo della pazzia dal matrimonio e dalla maternità. Il film sarà prodotto proprio da Martin Scorsese.