Jennifer Lawrence star e produttrice di The Wives, ispirato a Real Housewives, film prodotto da Apple

Jennifer Lawrence collaborerà nuovamente con Apple in occasione del film The Wives, di cui sarà protagonista e produttrice.

Nel team della produzione, oltre ad Apple Studios, ci saranno inoltre A24 e bb², di Jeremy O. Harris (Zola) e Josh Godfrey (Manchester by the Sea).

I primi dettagli di The Wives

Apple Original Films ha battuto un'agguerrita concorrenza e si è aggiudicato il film descritto come un mystery con al centro un omicidio.

La trama di The Wives non è stata ancora svelata, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che la fonte di ispirazione sia il franchise reality Real Housewives.

La sceneggiatura è firmata da Michael Breslin e Patrick Foyle.

Jennifer sarà produttrice del nuovo film

Jennifer Lawrence sarà la protagonista, in un ruolo ancora da rivelare. In precedenza l'attrice premio Oscar ha recitato in Causeway, prodotto da Apple TV+ e ha già collaborato con lo studio in occasione del documentario Bread & Roses, che Apple ha acquistato ad aprile.

La star si occuperà della produzione di The Wives tramite la sua Excellent Cadaver.

Jennifer Lawrence: il nudo e la violenza, poi l'impegno. La ragazza di fuoco diventa adulta

I prossimi progetti di Jennifer Lawrence

Tra i prossimi film in cui reciterà l'attrice dovrebbe esserci il progetto biografico su Frank Sinatra ideato da Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio dovrebbe interpretare Sinatra e Jennifer Lawrence avrebbe invece il ruolo della seconda moglie dell'artista, l'attrice Ava Gardner, mostrando quindi sul grande schermo il legame che ha posto fine al matrimonio con Nancy Barbato, la madre di Tina.

Sony sarebbe inoltre vicina ad aggiudicarsi i diritti del film.

Il premio Oscar sarà inoltre la star di Die, My Love, film diretto da Lynne Ramsay e adattamento di un romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz. Il lungometraggio viene descritto come un racconto crudo, ambientato nella Francia rurale, di una donna portata sull'orlo della pazzia dal matrimonio e dalla maternità. Il film sarà prodotto proprio da Martin Scorsese.