Jennifer Lawrence ha prenotato una stanza d'albergo per tenere al sicuro il suo abito da sposa

Jennifer Lawrence, per tenere distante da occhi indiscreti il suo abito da sposa creato da Dior, ha prenotato un'intera stanza di albergo.

Jennifer Lawrence, per mantenere il segreto sul suo abito da sposa, ha prenotato un'intera camera di hotel prima della cerimonia che si è svolta sabato sorso negli Stati Uniti.

L'abito, disegnato da Dior, ha avuto a disposizione un'intera camera presso l'Hotel Viking di Newport, a Rhode Island, dove il team che ha creato il vestito da sposa di Jennifer Lawrence ha tenuto sotto controllo il prezioso indumento, prima di trasportarlo in macchina fino al luogo della cerimonia.

La star ha sposato il commerciante d'arte Cooke Maroney di fronte a circa 150 invitati che comprendevano anche il premio Oscar Emma Stone, Cameron Diaz, Nicole Richie e il marito Joel Madden, la cantante Adele, Kris Jenner e le attrici Sienna Miller e Ashley Olsen.

Gli ospiti hanno poi festeggiato a lungo e hanno mangiato i piatti preparati da Kevin Tortorella, proprietario del Boston's Baddest Food Truck e hanno celebrato Jennifer e Cooke fino alle 5.30 di mattina.

Una fonte ha svelato al magazine People: "Gli sposi hanno atteso fino al momento in cui tutti gli invitati se ne erano andati, in modo da salutarli personalmente. Quando se ne sono andati Jennifer sembrava felice e un po' stanca, ma era splendida in un abito scintillante".