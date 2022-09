Jennifer Lawrence: "Sono andata via di casa a 14 anni, era una situazione complicata"

Jennifer Lawrence ha recentemente descritto come la sua adolescenza problematica sia stata il catalizzatore che ha utilizzato al fine di calarsi nei panni di Lynsey in Causeway.

Durante una conferenza stampa che ha avuto luogo presso il Toronto International Film Festival 2022 in occasione della premiere di Causeway, Jennifer Lawrence ha parlato del motivo per cui ha deciso di andare via di casa a soli 14 anni, dicendo che i rapporti con i suoi genitori sono sempre stati complicati.

La Lawrence, che aveva già raccontato di aver abbandonato la scuola da adolescente per cercare la sua strada, ha detto che il suo passato le ha permesso di immedesimarsi nel ruolo di Lynsey in Causeway: "Ho sentito qualcosa nello stomaco quando l'ho letto; ricordo che è stata una sensazione immediata, ho pensato: 'Dobbiamo farlo'".

"Mi identifico con quella sensazione di cercare di trovare la propria casa, di trovare uno scopo", ha spiegato l'attrice, secondo quanto riportato da Entertainment Weekly. "Ho lasciato casa quando avevo 14 anni. La situazione con i miei era molto complicata".

Già nel 2018 Jennifer Lawrence, intervistata da un giornalista di 60 Minutes, si era aperta a proposito del suo passato: "Ho fatto fatica a scuola. Non mi sono mai sentita molto intelligente. Ma poi ho letto una sceneggiatura e ho capito esattamente come sarebbe se qualcuno si sentisse così. Una parte del mio cervello che non sapevo nemmeno esistesse. Qualcosa in cui potevo avere fiducia. E non volevo lasciarla andare. È così difficile da spiegare. Era solo una sensazione travolgente, avevo capito che questo è ciò che ero destinata a fare".