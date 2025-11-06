Jennifer Lawrence e le scene di nudo di Die My Love: "Nessun coordinatore di intimità, Rob non è un maniaco"

Jennifer Lawrence ha parlato delle riprese di Die My Love, il film diretto da Lynne Ramsay di cui è protagonista accanto a Robert Pattinson, svelando che non ha voluto utilizzare il coordinatore di intimità.

L'attrice, inoltre, ha spiegato il motivo per cui non ha richiesto modifiche alle scene di nudo, raccontando come è cambiato il suo rapporto con il proprio fisico.

Nessun coordinatore di intimità sul set

Il premio Oscar ha nel film il ruolo di una donna che, dopo la nascita del figlio, inizia ad avere una crisi personale e cerca di trovare la sua nuova identità, mentre il marito le appare sempre più inutile.

Jennifer Lawrence ha spiegato: "Non avevamo un coordinatore di intimità, o forse lo avevamo ma non lo abbiamo realmente usato... Mi sentivo sicura con Rob. Lui non è un maniaco ed è veramente innamorato di Suki Waterhouse. Parlavamo prevalentemente dei nostri figli e dei nostri rapporti".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Non c'è mai stata una situazione strana come pensare: 'Pensa che mi piaccia?'. Se ci fosse stato qualche problema avrei probabilmente richiesto il coordinatore di intimità. Molti attori si offendono se non vuoi fare sesso con loro, e poi inizia la punizione. Lui non era così".

Die My Love: Jennifer Lawrence in una sequenza

Il rapporto con il proprio fisico

Durante il podcast Las Culturistas, l'attrice ha inoltre rivelato che, nonostante fosse incinta durante le riprese di Die My Love, ha girato le scene di nudo senza una controfigura: "Non mi importa, non mi manda in crisi. Volevo che Lynne avesse artisticamente una libertà totale... Penso che essere incinta mi abbia tolto molta ansia".

Jennifer ha ricordato: "In precedenza, con Fidanzata in Affitto (di cui potete leggere la nostra recensione), ero a dieta, non mangiavo carboidrati e facevo esercizio fisico. In questa occasione ero incinta. Cosa avrei dovuto fare? Non mangiare? Lavoravo 15 ore al giorno. Ero semplicemente stanca...".

I produttori le hanno chiesto se dovessero modificare le immagini, ma Lawrence è stata chiara: "Mi ricordo che mi hanno mandato delle riprese ravvicinate in cui si vedeva la cellulite e mi hanno chiesto: 'Vuoi che le modifichiamo?'. E io ho risposto: 'No. Quello è un sedere'".