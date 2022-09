Jennifer Lawrence rivela: "Ho sempre pensato di essere repubblicana fino ai 16 anni"

Jennifer Lawrence è cresciuta a Louisville, nel Kentucky, circondata familiari di destra: per questo motivo, fino a quando ha compiuto 16 anni guardando 30 Rock con Tina Fey, era piuttosto certa di essere una repubblicana a sua volta.

La frase: "Solo perché penso che dovremmo tutti avere auto ibride non significa che non ami l'America" ha cambiato la prospettiva della Lawrence, secondo quanto rivelato dall'attrice durante una recentissima intervista rilasciata per Vogue, in occasione della storia di copertina di ottobre del magazine.

Nella mente della star, essere repubblicana significava: "Perché le mie tasse dovrebbero pagare per il tuo stile di vita altezzoso?". Quando ha iniziato a incassare più soldi, ha acquisito ancora più prospettiva sulla questione, notando i difetti in quella logica:

"A nessuno piace vedere metà del proprio stipendio andare via, ma per me aveva senso", ha detto Jennifer Lawrence a Vogue. "Sì, se è per il bene superiore, immagino che abbia senso." L'attrice ha anche ammesso di essere stata "un po' repubblicana" prima dell'elezione di Donald Trump, rivelando di aver votato per John McCain nel 2008.