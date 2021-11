Jennifer Lawrence non parlerà alla stampa del suo bambino: "Voglio proteggere la sua privacy"

Jennifer Lawrence, che come sappiamo è una star hollywoodiana notoriamente molto riservata e attenta alla privacy, ha confermato la sua prima gravidanza, rivelando di aspettare un figlio dal marito Cooke Maroney lo scorso settembre. Intervistata da Vanity Fair, l'attrice ha recentemente spiegato quanto sia profondo il suo desiderio di proteggere il suo bambino non ancora nato da occhi indiscreti.

Hunger Games: un primo piano di Jennifer Lawrence

"Se durante una cena qualcuno dicesse: 'Oh mio Dio, stai aspettando un bambino', non risponderei dicendo: 'Dio, non posso parlarne. Stai lontano da me, psicopatico!' Ma il mio istinto... ogni cellula del mio corpo vuole proteggere la privacy del mio bambino per il resto della sua vita, nei limiti del possibile ovviamente". Ha dichiarato la Lawrence.

"Non voglio che nessuno si senta in diritto di entrare nella vita dei miei figli", ha aggiunto la star. "E credo che sia fondamentale, al fine di proteggerli, che io non faccia entrare la stampa in questa parte della mia esistenza". Jen ha specificato di essere "grata" ed "eccitata" di diventare madre e ha parlato un po' anche di ciò che le piace di più dell'essere sposata.

Jennifer Lawrence e Diego J. Torres in una scena del film drammatico The Burning Plain

"Mi piace molto andare al supermercato con mio marito", ha concluso Jennifer Lawrence. "Non so perché, ma mi riempie di gioia. Penso che il motivo sia che è praticamente una metafora del matrimonio: 'Ok, abbiamo questa lista. Queste sono le cose di cui abbiamo bisogno. Lavoriamo insieme e portiamo a termine il nostro compito.'"