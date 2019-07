Jennifer Lawrence "mafiosa" per Paolo Sorrentino nel film Mob Girl

Jennifer Lawrence sarà diretta da Paolo Sorrentino nel film Mob Girl, ispirato alla storia vera di Arlyne Brickman.

L'attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua Excellent Cadaver.

Paolo Sorrentino sarà regista e produttore del lungometraggio di Wildside, collaborando così ancora una volta con Lorenzo Mieli, e Makeready.

Mob Girl mostrerà Jennifer Lawrence nel ruolo di Arlyne Brickman, la moglie di un mafioso che ha iniziato a collaborare con la polizia. La sua storia è stata raccontata dalla giornalista Teresa Carpenter nel libro Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld.

Arlyne è cresciuta nell'area di Lower East Side a New York ed è stata attirata da uno stile di vita glamour e lussuoso che spesso coinvolgeva dei mafiosi. Dopo aver trascorso molto tempo a stretto contatto con i criminali Arlyne è entrata in azione e successivamente ha stretto un accordo con le autorità, diventando testimone durante il caso contro la famiglia Colombo.

Brad Weston, a capo di Makeready, ha dichiarato: "Non potremmo immaginare un team migliore di filmmaker stellari, con Jennifer Lawrence protagonista in un ruolo complesso e Paolo Sorrentino alla guida, in modo da portare in vita sullo schermo la forza e la prospettiva unica di Arlyne".

Paolo Sorrentino: "Secondo un critico dovrei girare solo inizi e non film completi: per me ha ragione"

Jennifer Lawrence è tornata a recitare dopo una pausa dal set: l'abbiamo vista in X-Men: Dark Phoenix e attualmente è impegnata con le riprese di un film della regista Lila Neugebauer. Paolo Sorrentino invece di recente è stato impegnato con la lavorazione di The New Pope, seconda stagione della sua serie televisiva Sky che vedrà protagonista Jude Law.