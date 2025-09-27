Jennifer Lawrence sulla Palestina: "Quello che sta accadendo è un genocidio, ho paura per i nostri figli"

L'attrice, ospite del San Sebastian Film Festival dove ha presentato il suo ultimo lavoro, ha alzato la voce sul genocidio in corso ai danni del popolo palestinese

Jennifer Lawrence ha preso le difese della Palestina durante una conferenza stampa al San Sebastian Film Festival, affermando che ciò che sta accadendo a Gaza è "nientemeno che un genocidio".

All'attrice premio Oscar, presente al festival per la proiezione del suo nuovo film Die My Love e per ricevere il prestigioso Premio Donostia, è stato chiesto più volte un commento sulla guerra a Gaza durante la conferenza stampa. Sebbene i moderatori del festival abbiano cercato di interrompere le domande, Lawrence ha espresso con eloquenza la sua opinione sulla questione verso la fine del dibattito.

"Sono terrorizzata ed è mortificante. Quello che sta succedendo è a tutti gli effetti un genocidio ed è inaccettabile", ha risposto quando le è stato chiesto della Palestina. "Sono terrorizzata per i miei figli, per tutti i nostri figli".

Jennifer Lawrence premiata al San Sebastian Film Festival

Jennifer Lawrence sulla politica americana: "Mi rende triste"

L'attrice ha quindi discusso della politica americana, affermando che la rende "davvero triste" il fatto che l'attuale "mancanza di rispetto e il dibattito" diventeranno lo status quo per i bambini che crescono oggi negli Stati Uniti.

"Voglio dire, per i ragazzi che votano adesso a 18 anni, sarà del tutto normale che la politica non abbia integrità. I politici mentono, non c'è empatia", ha riflettuto. "E tutti devono ricordare che quando si ignora ciò che sta accadendo in una parte del mondo, non passerà molto tempo prima che accada anche dalla propria parte".

Tuttavia, Lawrence ha anche ricordato ai giornalisti presenti che non dovrebbe essere compito degli artisti risolvere i problemi politici del mondo. "Vorrei poter dire qualcosa, fare qualcosa per risolvere questa situazione estremamente complessa e vergognosa. Mi spezza il cuore", ha affermato. "Ma la realtà è che la nostra paura di parlare troppo o di rispondere a troppe di queste domande è che le mie parole vengano utilizzate solo per alimentare ulteriormente il dibattito e la retorica su qualcosa che è nelle mani dei nostri funzionari eletti".

La libertà di parola negli Stati Uniti è "sotto attacco"

In un'altra parte della conferenza stampa, Lawrence ha riconosciuto che "la libertà di parola e di espressione in America è sotto attacco", rendendo i festival cinematografici uno spazio ancora più sacro in cui poter dire la propria senza la paura di essere censurati.

"Possiamo vedere le storie degli altri, entrare in contatto e imparare gli uni dagli altri e, cosa ancora più importante, renderci conto che siamo tutti collegati, che siamo tutti importanti e che meritiamo empatia e libertà", ha affermato. Die, My Love è stato presentato al Festival di Cannes e uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2025. La pellicola segue Grace (Lawrence), una neomamma la cui salute mentale in declino porta la sua relazione con Jackson (Robert Pattinson) in un territorio dai tratti inquietanti.