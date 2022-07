Jennifer Lawrence: il suo nuovo film drammatico, Causeway, è stato venduto ad Apple

Causeway, un nuovo film drammatico con protagonista Jennifer Lawrence, sarà distribuito da AppleTV: il dramma militare, prodotto in associazione con A24, arriverà nei cinema ed in seguito su Apple TV+ anche se non è ancora stata fissata una data di uscita precisa.

Causeway, diretto dalla debuttante Lila Neugebauer, narra la storia di un soldato, interpretato da Brian Tyree Henry (Bullet Train), che lotta per adattarsi ad una "vita normale" dopo essere tornato a casa dalla guerra. Il copione del film, che è ambientato a New Orleans, è stato scritto da Ottessa Moshfegh, Luke Goebel e Elizabeth Sanders.

La star statunitense, che si è notoriamente presa una pausa dalla recitazione prima di tornare nella commedia catastrofica diretta Adam McKay intitolata Don't Look Up, sarà anche una delle produttrici dell'atteso film insieme a Justine Ciarrocchi di Excellent Cadaver.

Jennifer Lawrence lavorerà con Apple anche alla realizzazione di Bad Blood, un film Apple Original diretto da McKay che esplorerà la figura dell'imprenditrice e truffatrice Elizabeth Holmes. L'attrice, inoltre, sarà diretta da Paolo Sorrentino nel biopic su Sue Mengers, rinomata agente cinematografica all'epoca della New Hollywood.