Jennifer Lawrence è diventata mamma, nato il primo figlio con Cooke Maroney

Una nuova mamma approda a Hollywood: è Jennifer Lawrence che ha dato alla luce il suo primogenito, nato dalla relazione con il marito Cooke Maroney, secondo quanto riportato dalle ultime news.

Locandina di Jennifer Lawrence

Secondo alcune fonti che hanno riferito la notizia a TMZ, infatti, Jennifer Lawrence avrebbe accolto il suo primo figlio, nato proprio in queste ore a Los Angeles. Non si sa ancora, però, quale sia il sesso del bebè, se maschio o femmina. L'annuncio ufficiale della gravidanza era arrivato lo scorso settembre, anche se già in precedenza erano circolate foto che lasciavano intuire che la bella interprete di Hunger Games fosse in dolce attesa.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sono fidanzati ufficialmente nel gennaio 2019, una fonte ha raccontato che la migliore amica della star, Laura Simpson, li aveva presentati. Il 19 ottobre dello stesso anno sono convolati a nozze, nella lussuosa villa Belcourt di Newport, Rhode Island. Alla cerimonia erano presenti molti vip di Hollywood tra i quali Emma Stone, Josh Hutcherson, Bradley Cooper e David O. Russell, tutti amici di lunga data dell'attrice.

In un'intervista, Jennifer Lawrence aveva dichiarato il suo amore per Cooke Maroney: "È la miglior persona che abbia mai incontrato in vita mia! È stata una decisione molto, molto semplice".