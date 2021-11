Jennifer Lawrence: "Il leak delle mie foto nuda? Il trauma non mi abbandonerà mai"

Nel 2014 la privacy di Jennifer Lawrence fu violata per sempre, le sue foto intime finirono online e l'attrice ha recentemente affermato che il trauma non l'abbandonerà mai.

Jennifer Lawrence, recentemente intervistata da Vanity Fair, ha rivelato che non riuscirà mai a superare il trauma dovuto alla celebre violazione della sua privacy: nel 2014 alcune foto in cui l'attrice appare completamente nuda sono state rubate da un hacker che in seguito le ha pubblicate online.

Red Sparrow: una scena con Jennifer Lawrence

"Chiunque può guardare il mio corpo nudo, senza il mio consenso, in qualunque momento del giorno. Qualcuno in Francia le ha appena pubblicate un'altra volta. È un trauma che esisterà per sempre," ha dichiarato Jennifer durante l'intervista rilasciata a Vanity Fair.

"Magari sei a un barbecue e qualcuno tira fuori il telefono, così dal niente, e in quel momento è in grado di far vedere a me, ai miei amici o a chiunque altro le mie foto intime. È stata una cosa impossibile da metabolizzare" ha continuato l'attrice.

Jennifer Lawrence in uno strip club austriaco

Jennifer Lawrence in passato aveva paragonato il leak verificatosi online all'essere "sbattuta in un'orgia dall'intero, fottuto pianeta". La star di Hunger Games, durante un podcast del The Hollywood Reporter, ha dichiarato: "Non c'è una persona al mondo che non sia in grado di vedermi nuda".