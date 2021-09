Jennifer Lawrence è incinta, l'attrice e suo marito aspettano il primo figlio

Jennifer Lawrence, secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, è incita: lei e suo marito Cooke Maroney stanno aspettando il loro primo figlio insieme; il portavoce della star ha confermato la notizia alla rivista People mercoledì 8 settembre 2021. La coppia si è sposata nel 2019 con una cerimonia costellata di star a Newport, nel Rhode Island, al castello di Belcourt di fronte a 150 amici e familiari.

Ashlee Thompson, Jennifer Lawrence, Isaiah Stone in una sequenza di Winter's Bone.

La lista degli invitati includeva artisti del calibro di Adele, Kris Jenner, Nicole Richie e suo marito Joel Madden, Cameron Diaz, Emma Stone e Sienna Miller. L'attrice vincitrice dell'Oscar indossava un abito Dior, mentre il marito un classico smoking, secondo quanto riferito da FoxNews all'epoca.

Jennifer Lawrence in un primo piano tratto dal film Winter's Bone.

Lawrence e Maroney si sono incontrati per la prima volta nel 2018, si sono fidanzati a febbraio 2019 e poi hanno festeggiato con un party a New York City tre mesi dopo. Nel settembre 2019, i due sono stati avvistati mentre si procuravano un certificato di matrimonio ne La Grande Mela.

Jennifer Lawrence ha precedentemente parlato di suo marito durante svariate interviste definendolo come "La persona migliore che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. È stata una decisione molto, molto facile". I rappresentanti dell'attrice non hanno ancora dichiarato niente di ufficiale a proposito della gravidanza della star di The Hunger Games.