Jennifer Lawrence ferita al volto a causa di un incidente sul set di Don't Look Up

L'attrice Jennifer Lawrence è stata ferita al volto durante le riprese di Don't Look Up, venendo colpita da una scheggia di vetro.

Jennifer Lawrence è rimasta leggermente ferita sul set del film Don't Look Up, il progetto diretto da Adam McKay e prodotto per Netflix.

Le riprese sono state interrotte dopo che l'attrice premio Oscar è stata coinvolta in un incidente causato da un'esplosione che non è andata come pianificata dai responsabili degli effetti speciali.

La scena di Don't Look Up che era al centro dei ciak in programma oggi prevedeva l'esplosione di una finestra dopo che un cestino dell'immondizia veniva scagliato contro il vetro. Durante uno dei ciak l'eplosione ha però causato la presenza di numerose schegge che sono volate in aria, colpendo al volto Jennifer Lawrence.

Sul set sono quindi arrivati dei medici che si sono occupati della star, vista mentre si teneva il volto, essendo stata colpita vicino a un occhio.

Adam McKay è sceneggiatore, regista e produttore di Don't Look Up e nel cast ci sono anche Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.