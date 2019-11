Jennifer Lawrence sarà Campanellino in un film live action della Disney?

Jennifer Lawrence sembra sia la scelta preferita dalla Disney per il ruolo di Campanellino in un film live-action.

Campanellino potrebbe avere il volto di Jennifer Lawrence: l'attrice premio Oscar sembra sia la scelta preferita dalla Disney che starebbe sviluppando un potenziale film live-action dedicato all'amica di Peter Pan.

Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni online, il potenziale lungometraggio prodotto dalla Disney racconterebbe le origini del personaggio e il passato trascorso sull'Isola che non c'è, e Jennifer Lawrence sarebbe considerata perfetta per il ruolo della protagonista.

Campanellino sarebbe quindi il personaggio al centro di uno dei prossimi progetti realizzati in live-action dopo i due film dedicati a Malefica e Cruella, di cui sono attualmente in corso le riprese e che avrà come star Emma Stone.

Campanellino è uno dei marchi più sfruttati dalla Disney che ha realizzato negli ultimi anni numerosi film animati destinati al mercato homevideo.

Per ora, tuttavia, dallo studio non è trapelata alcuna notizia ufficiale e bisognerà attendere qualche mese per scoprire se il potenziale progetto emergerà tra i titoli in fase di pre-produzione in vista della costruzione del listino delle prossime stagioni cinematografiche.