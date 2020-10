Jennifer Lawrence e la caduta agli Oscar: "Chi sosteneva avessi finto mi ha ferita"

Jennifer Lawrence ha raccontato di aver dovuto affrontare chi pensava avesse finto di cadere mentre stava salendo sul palco degli Oscar 2013 per ritirare la statuetta appena conquistata.

L'attrice, durante il podcast Absolutely Not, ha infatti spiegato di essere rimasta molto ferita dalle accuse del giornalista Anderson Cooper.

La star ha raccontato ricordando i momenti precedenti all'annuncio della sua vittoria: "Ero pronta. Ero davvero nervosa e inoltre davvero superstiziosa. Non volevo ammettere che c'era la possibilità di vincere. Non avevo voluto scrivere un discorso. Avevo tutto nella mia testa. Ero davvero, davvero nervosa, ma ero pronta".

Jennifer Lawrence ha poi aggiunto: "L'adrenalina era scomparsa e chiamano il mio nome, sono euforica e sono sconvolta... E poi sono caduta e tutto si è cancellato dalla mia testa. Il mio cervello si è azzerato. Posso ripensarci ora con affetto, ma per molto tempo la questione della caduta per me è stato un argomento sensibile".

L'attrice ha quindi sottolineato: "Ho visto poi Anderson Cooper tre giorni dopo sulla CNN che diceva 'Beh, ovviamente ha finto di cadere'. Ed è stato così devastante perché per me era stata un'orribile umiliazione. Non so se avrò mai un'altra occasione di fare un discorso come quello, quindi non è stato bello perdere quell'occasione. Ma ti dirò... L'ho incontrato a una festa di Natale e gli ho parlato. Una mia amica mi ha detto che mi stava uscendo una vena dagli occhi. Ha chiesto scusa. Penso che ora siamo in rapporti amichevoli. Per quel che mi riguarda va tutto bene".

Jennifer Lawrence ha ribadito: "Gli ho detto 'Hai mai provato a salire le scale con un abito da sera? Tanto per sapere'. Ha immediatamente chiesto scusa e ha detto che non lo sapeva e si è scusato in modo meraviglioso. Ero tutta agitata... Ha probabilmente detto a tutti che ero matta".