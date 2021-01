Jennifer Lawrence e gli autisti Uber: la rivelazione imbarazzante è stata smentita

Secondo Life & Style, Jennifer Lawrence da ubriaca tenderebbe ad addormentarsi sui sedili posteriori degli Uber. A smontare la rivelazione imbarazzante, però, è stato Gossip Cop, che ha indagato sulla veridicità della notizia e ha dimostrato la sua totale falsità.

Secondo quanto approfondito da Life & Style, Jennifer Lawrence avrebbe l'insana abitudine di addormentarsi da ubriaca sui sedili posteriori degli Uber. A questo proposito, il magazine ha parlato di questa notizia definendo le nottate dell'attrice assolutamente selvagge e tendenti a terminare sul primo Uber che trovi a tiro. Addirittura, un autista ha dichiarato: "Jennifer Lawrence ha questa reputazione. Dopo una nottata trascorsa a bere, si addormenta puntualmente dentro gli Uber. Una volta, ha affermato che gli Uber servono proprio questo".

Tuttavia, in seguito a un'approfondita indagine, Gossip Cop ha smontato questa imbarazzante rivelazione. La fotografia scelta da Life & Style per la cover, infatti, non è recente ma risale al 2019 e ritrae Jennifer Lawrence in preda ad una apparente "passeggiata alcoolica". Precisamente, lo scatto risale all'afterparty di Parigi della Dior Beauty Spring Summer 2020. Un rappresentante dell'attrice, inoltre, ha negato la sua tendenza ad addormentarsi negli Uber e ha ridimensionato questa storia ad una mera invenzione piuttosto che alla realtà.

Tra l'altro, spiega GossipCop, non si tratta della prima volta che l'attrice finisce sotto ai radar di Life & Style, che costruiscono notizie false sul suo conto. Ad agosto 2019, il magazine aveva sottolineato il comportamento sgarbato di Jennifer Lawrence nei confronti dello staff di un party a New York. La storia non era vera perché l'attrice non si trovava nemmeno in città ma era impegnata su un set a New Orleans. A quanto pare, la Lawrence è un obiettivo contro cui Life & Style ha finito per scagliarsi più volte. L'attrice è stata accusata dal magazine non soltanto di scortesia ma anche di uno scontro a distanza con Scarlett Johansson rivelatosi totalmente inventato. Nel 2017, la rivista aveva anche annunciato la notizia dell'imminente matrimonio con Darren Aronofsky e aveva diffuso la notizia secondo cui sarebbe stata in attesa di un figlio. Entrambe le news si sono rivelate infondate.