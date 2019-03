Jennifer Lawrence e Adele festeggiano in un bar gay a New York!

Il venerdì sera di Jennifer Lawrence e Adele in quel di New York è stato, a quanto pare, un vero spasso in uno dei locali gay più famosi della Grande Mela!

I gestori del bar gay Pieces del Greenwich Village hanno regalato una splendida sorpresa ai propri clienti lo scorso venerdì, dopo che sono state avvistate Jennifer Lawrence e Adele tra la folla del locale, intente a giocare a giochi alcolici.

Secondo il quotidiano Mirror, le due amiche di vecchia data sono uscite per festeggiare il fidanzamento di Jennifer con Cooke Maroney. Quando la drag queen Brita Filter le ha fatte salire sul palco per brindare insieme, il locale è letteralmente esploso: Adele, alla domanda "cosa fai nella vita?" ha risposto ironicamente di essere una mamma casalinga, visto il suo momentaneo allontanamento dalle scene musicali.

I'M AT PIECES AND ADELE AND JENNIFER LAWRENCE ARE HERE LMFAOO pic.twitter.com/sQfzOcRJmh — Joe (@JoeMichaelII) March 23, 2019

And @Adele is on stage at Pieces tonight. Oh boy, this is fun pic.twitter.com/e7fesvNIEI — Papacito Bach (@papacitobach) March 23, 2019

Randomly getting turnt with JeLaw and Adele. NBD. pic.twitter.com/xCeUTz4j4Y — Rich Brome (@rbrome) March 23, 2019

Jennifer Lawrence ha poi preso in giro Adele per aver perso a uno dei giochi, e la cantante inglese l'ha presa in giro con il pubblico:

"Lei è fottutamente fidanzata, non ha proprio senso che stia qui con noi!"

E la Lawrence ha risposto "Questo non c'entra niente con la mia abilità nel bere".

L'attrice sta tenendo la sua storia con Maroney lontana dai riflettori, per non incappare negli errori del passato. Lei e il suo compagno sono stati avvistati per la prima volta insieme solo lo scorso giugno, anche se erano stati presentati da un'amica comune durante la cerimonia degli Oscar nel 2014. Durante l'estate i due sono stati pizzicati mano nella mano durante una romantica vacanza europea che ha toccato Roma e Parigi, oltre che per le strade di New York, dove il fortunato Cooke vive e lavora.