Jennifer Grey: "La mia relazione con Johnny Depp fu infuocata, mi chiese di sposarlo"

Jennifer Grey, celebre stella di Dirty Dancing, ha rilasciato una nuova intervista in cui ha discusso della sua passata relazione con Johnny Depp. "Fu infuocata, è stato un fottuto falò", ha detto l'attrice alla rivista People mentre promuoveva il suo prossimo libro di memorie intitolato "Out of the Corner".

La Gray è stata fidanzata con Depp per circa un anno dopo la sua storica rottura con il collega Matthew Broderick. "Se esistesse la personificazione di un miraggio, nell'estate del 1988 quel miraggio sarebbe stato Johnny Depp", ha scritto la Grey nel suo precedente libro di memorie, uscito il 3 maggio dello scorso anno.

"E energicamente stare con lui era pazzesco, pensavo sempre: 'Oh, sono stata compensata per tutta la merda che ho dovuto affrontare'. Voglio dire, mi state prendendo in giro? Non avevo mai visto un ragazzo come questo", ha detto l'attrice alla rivista, riferendosi all'incontro con Depp che si è verificato subito dopo l'incidente in auto e la conseguente rottura con Broderick.

Nel suo libro Jennifer Grey ha confessato che, dopo due settimane dall'inizio della loro relazione, Johnny Depp le ha chiesto di sposarlo e che lei ha accettato immediatamente: "Il 12 agosto ho scritto nel mio diario: 'Sono innamorata, abbastanza sicura per la prima volta nella mia vita ... È gentile, divertente, intelligente, morale, premuroso, rispettoso'". L'attrice, infine, ha rivelato di aver rotto con Depp tramite un biglietto lasciato nella sua stanza d'albergo dopo nove mesi di fidanzamento.