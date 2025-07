Ben Affleck e Jennifer Garner insieme alla partita dei Red Sox: sorrisi e complicità sugli spalti

Ben Affleck e Jennifer Garner sono stati fotografati insieme allo stadio durante la partita tra i Boston Red Sox e i Tampa Bay Rays, disputata venerdì 11 luglio 2025. I due attori, separati dal 2018, hanno trascorso la giornata con due dei loro tre figli, dimostrando ancora una volta il forte legame che li unisce come genitori.

Affleck, grande tifoso dei Red Sox e originario di Cambridge, Massachusetts, ha sfoggiato un look casual con cappellino verde, camicia beige e occhiali da sole. Jennifer Garner, nota per il film 30 anni in un secondo, ha optato per una maglietta a righe rosse e bianche, con i capelli raccolti in una semplice coda di cavallo.

Ben Affleck and Jennifer Garner are sitting front row at Fenway tonight! pic.twitter.com/paiaaZ55BU — MLB (@MLB) July 11, 2025

Accanto a loro c'erano Seraphina Rose Elizabeth, 16 anni, e Samuel, 13 anni. Assente invece la figlia maggiore, Violet Anne, che oggi ha 19 anni.

Affleck e Garner, genitori uniti anche dopo il divorzio

Lo scorso mese, in occasione della festa del papà, Garner ha condiviso su Instagram un tenero tributo all'ex marito, pubblicando una foto d'archivio in cui Affleck tiene in braccio uno dei loro figli appena nato. "Buona festa del papà al punto di approdo preferito di tre persone", ha scritto l'attrice nel post.

Ben Affleck and Jennifer Garner Reunite at Fenway for a Family Game Day https://t.co/dcOAfvWl4L — Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) July 14, 2025

Non è la prima volta quest'anno che Affleck e Garner si mostrano insieme in pubblico: a inizio 2025 sono stati avvistati mentre accompagnavano Samuel a una giornata di paintball, ancora una volta dimostrando grande sintonia nel ruolo di genitori.

Oggi Jennifer Garner è legata a John Miller, CEO della CaliGroup, azienda che opera nel settore tech e nella ristorazione. Ben Affleck, invece, ha recentemente concluso il matrimonio con Jennifer Lopez, durato dal 2022 al 2025.