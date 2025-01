Jennifer Garner protagonista di The Five-Star Weekend: la serie ispirata al bestseller di Elin Hilderbrand

Peacock ha ufficialmente ordinato The Five-Star Weekend, una serie TV interpretata e prodotta da Jennifer Garner. Il progetto, ideato da Bekah Brunstetter (autrice di Maid e This Is Us) e basato sul romanzo bestseller di Elin Hilderbrand, autrice di The Perfect Couple, era in fase di sviluppo da circa un anno, ma ha ricevuto il via libera definitivo con l'ingresso di Garner nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva.

La trama e i dettagli di The Five-Star Weekend

The Five-Star Weekend racconta la storia di Hollis Shaw (interpretata da Garner), una celebre food influencer nota per le sue prelibate ricette, il suo impeccabile gusto e il suo carattere affabile. La vita della protagonista subisce una svolta drammatica quando affronta una perdita devastante che la spinge a rivedere tutto ciò che ha costruito. Mentre il lutto consuma la sua quotidianità, le crepe in quella che sembrava una vita perfetta iniziano a emergere: un matrimonio in crisi, una relazione complicata con la figlia e la crescente pressione di mantenere le aspettative dei suoi follower.

L'ultima cosa che mi ha detto: Jennifer Garner in una scena

Per cercare di ritrovare un equilibrio e fare i conti con il proprio dolore, Hollis decide di organizzare un weekend speciale nella sua casa a Nantucket, invitando tre amici che rappresentano diverse fasi della sua vita: dall'infanzia ai vent'anni, dai trenta a una "quinta stella" a sorpresa. In un ambiente esclusivo e suggestivo, i protagonisti scopriranno cose su se stessi e sui loro legami che non avrebbero mai immaginato, mentre segreti nascosti verranno finalmente svelati.

Bekah Brunstetter è ideatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva del progetto, con Beth Schacter (autrice di Billions e Super Pumped) come sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Naegle e Krug (entrambi noti per Pam & Tommy e The Staircase) con la loro Dinner Party Productions. Elin Hilderbrand è coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Recentemente, Jennifer Garner ha ripreso il ruolo di Elektra in Deadpool 3. Un'altra opera di Elin Hilderbrand, The Perfect Couple, era già stata adattata in una serie TV con Nicole Kidman e Liev Schreiber, diretti da Susanne Bier.