Jennifer Garner: "Ecco qual è stata la parte peggiore del divorzio da Ben Affleck"

Jennifer Garner e Ben Affleck hanno annunciato la decisione di divorziare nel 2015, presentando un'istanza di divorzio nel 2017 e finalizzandola l'anno successivo; a distanza di tre anni l'attrice ha spiegato qual è stata la parte peggiore della sua separazione dall'ex marito.

"Attraversare la separazione di fronte a tutto il mondo, a causa dei paparazzi e dei giornalisti, non è stato affatto difficile; farlo, farlo e basta, quella è stata la parte peggiore e la cosa più difficile è stata gestire tutto questo con gli occhi dei miei figli puntati su di me", ha riferito la Garner all'Hollywood Reporter.

Anche prima del divorzio la Garner e i figli della coppia avevano subito un'attenzione incessante da parte dei paparazzi: "Vivevamo in una strada piena zeppa di attori, molto più famosi, famosi e decorati di me, incluso Ben, e passavano tutti uno per uno, nessun problema, e poi io andavo fare una corsa e 15 macchine mi seguivano."

Sebbene l'interesse pubblico per la famiglia sia ancora acceso con il tempo alcune cose sono cambiate in meglio. Nel 2016 la Garner dichiarò: "Certo, a causa loro il sogno di ballare con mio marito al matrimonio di mia figlia è svanito per sempre". Cinque anni dopo, fortunatamente, quella preoccupazione si è dissolta: "Quando i nostri figli si sposeranno, balleremo, ora lo so. Balleremo e ci divertiremo molto, non mi preoccupo più di queste cose."