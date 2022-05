Jennifer Connelly debutta su Instagram, suo marito Paul Bettany: "Non credete a ciò che scrive su di me!"

Jennifer Connelly, prossimamente protagonista sul grande schermo con il film Top Gun: Maverick, ha deciso di iscriversi a Instagram.

Ad annunciarlo è stato il marito Paul Bettany con un divertente post condiviso online.

L'attore ha scritto: "La mia signora, Jennifer Connelly, si è finalmente iscritta a Instagram. Seguitela a vostro rischio e pericolo e credete solo a metà di ciò che scrive su di me".

La moglie ha quindi risposto tra i commenti in modo ironico: "Ma stavo per dire qualcosa di carino su di te!".

Jennifer ha invece pubblicato, come primo post, alcuni scatti e ha scritto: "Sto debuttando su Instagram. Mi è stato detto che questo è un 'photo dump'".

In una delle scene di Top Gun: Maverick, Jennifer sarà a bordo di una motocicletta guidata da Tom Cruise, ricreando così un momento memorabile del film originale con protagonisti i personaggi di Maverick e Charlotte 'Charlie' Blackwood (Kelly McGillis). Connelly ha rivelato che l'attore è un guidatore davvero bravo: "Dovevamo correre lungo la strada e fermarsi davanti a quella che doveva essere la mia casa. Non è mai andato oltre il punto previsto di mezzo centimetro. Ogni volta arrivavamo veloci e poi si fermava perfettamente ssul segno!".