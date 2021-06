Jennifer Aniston: "Un terzo matrimonio? Tra meditazione, amici e cani mi sento fortunata"

Jennifer Aniston ha raccontato di sentirsi felice tra i suoi amici ed i suoi cani, riconducendo la sua serenità alla meditazione e specificando di non essere interessata ad un terzo matrimonio.

Nel corso di un'intervista rilasciata a People, Jennifer Aniston ha raccontato com'è la sua vita oggi. L'attrice americana, reduce dal successo di Friends: The Reunion, ha quindi detto che è felicemente circondata dai suoi amici e dai suoi amati cani. "Vivo un momento davvero tranquillo. Ho un lavoro che amo, ho persone nella mia vita che sono tutto per me ed ho cani bellissimi. Sono solo un essere umano molto fortunato e benedetto", ha detto la star, specificando che comunque la strada per la felicità non è stata sempre così semplice: "L'autoconsapevolezza è la chiave. Ho fatto un sacco di terapia. Quando sei un personaggio pubblico, ci sono molte cose incredibili che ne derivano ma ci sono anche molte cose difficili". Aniston ha detto che vuole essere ricordata come un'amica amorevole che ha fatto star bene i suoi cari: "Ho un buon cuore e mi reputo una grande amica. Conduco le relazioni con amore".

L'attrice di The Morning Show, la serie che tornerà a settembre su Apple TV+ con una seconda stagione, ha raccontato di affidarsi alla meditazione per mantenere la calma ed essere a suo agio anche con la gestione della fama: "Medito ogni giorno e trascorro ore seduta a scrivere. Ho fede in un disegno più ampio e credo nell'umanità, anche se c'è così tanto che ci scoraggia dal crederci, ma continuo a farlo".

Per quanto riguarda l'amore, Jennifer Aniston si è detta aperta all'idea, sottolineando che non si iscriverebbe mai ad un'app di appuntamenti: "Assolutamente no. Ho intenzione di attenermi ai normali modi di uscire con qualcuno. Che qualcuno ti chieda di uscire. È il modo in cui preferirei che succedesse". Ha anche aggiunto che ora è più concentrata sull'idea di stare con un "partner fantastico" piuttosto che puntare a dire semplicemente "lo voglio" di nuovo. Ricordiamo che Jennifer Aniston stata sposata per la prima volta con Brad Pitt dal 2000 al 2005, e successivamente con Justin Theroux dal 2015 al 2017. E sulla possibilità di sposarsi di nuovo, ha detto: "Oh Dio, non lo so. Non è nel mio radar. Sono interessata a trovare un partner fantastico e vivere una vita piacevole e divertirmi con questa persona. Questo è tutto ciò che dovremmo sperare. I sentimenti non devono per forza essere incisi nella pietra dei documenti legali".