Jennifer Aniston fa una sorpresa ad un'infermiera che ha contratto il Coronavirus

La star di Friends Jennifer Aniston ha sorpreso un'infermiera malata di Coronavirus, durante lo show di Jimmy Kimmel trasmesso in questo periodo di emergenza non in studio, tramite una videochiamata effettuata direttamente dalla sua casa di Los Angeles.

Come tutti sappiamo, gli operatori sanitari sono una delle poche categorie che esce di casa per lavorare e assistere ai malati di Coronavirus in quesi giorni, ecco perché Jennifer Aniston ha voluto rendere omaggio a tutti loro chiamando a sorpresa un'infermiera che ha contratto il virus proprio durante il suo turno di lavoro: "Devo solo dire che Dio benedica te e tutti voi che siete là fuori a fare quello che state facendo. Non so nemmeno come esprimere la mia gratitudine per tutto ciò che state facendo, mettendo a rischio la vostra salute e tutto il resto. Siete semplicemente fenomenali"

Kimball Fairbanks, un'infermiera del reparto cardiovascolare dell'ospedale di St. George, Utah, è risultata positiva per Covid-19 mentre era in servizio. È stata messa subito in isolamento, separata da suo marito e dai suoi due figli, per due settimane fino a che il virus non sarà debellato.

Jennifer Aniston, durante la videochiamata inaspettata da Kimball, ha annunciato che Fairbanks avrebbe ricevuto un buono di $ 10.000 dal servizio postale degli Stati Uniti come ringraziamento speciale per il suo duro lavoro.