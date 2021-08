Jennifer Aniston, la reazione dell'attrice alla sua sosia su TikTok: "Sono sconvolta"

Una mamma americana ha convinto l'intero web di essere Jennifer Aniston grazie a un video pubblicato su TikTok che è subito diventato virale; in seguito abbiamo scoperto che la sosia dell'attrice si è detta "spaventata" dal suo stesso filmato a causa dell'incredibile somiglianza.

Lisa Tranel, su Instagram she_plusthree, ha totalizzato quasi 7 milioni di visualizzazioni con il suo video in cui cita alcune battute del personaggio di Jennifer in Friends. "Voglio smettere", dice Rachel in un episodio del 1997 parlando con Monica Geller, interpretata da Courteney Cox. "Ma poi penso che dovrei tener duro."

Jennifer Aniston, la sua sosia è su TikTok: la somiglianza è impressionante (VIDEO)

Dopo che l'incredibile somiglianza di Lisa con Jennifer ha stupito i milioni di fan della star in giro per il globo, durante una nuova intervista che sarà pubblicata da InStyle Magazine, una giornalista ha deciso di chiedere alle Aniston in persona il suo verdetto.

"Me l'ha mandato un amico, l'ho guardato e sono rimasta sconvolta", ha ammesso Jennifer Aniston. "Lisa non è proprio identica a me, ma tra tutte le persone che nel corso degli anni sono state definite miei sosia, lei è senz'altro quella che ci è andata più vicina. Quando ti dicono che hai una sosia la guardi e a volte dici 'Grazie?', con un tono poco convinto, mentre altre volte dici 'Wow, grazie davvero.'"