Jennifer Aniston, la sua sosia è su TikTok: la somiglianza è impressionante (VIDEO)

Su TikTok sta spopolando una donna che è la sosia di Jennifer Aniston, come emerge soprattutto dall'ultimo video da lei condiviso, nel quale "recita" proprio una battuta di Rachel in Friends.

Se è vero che ciascun abitante della Terra vanta ben sette sosia sparsi per il mondo, Jennifer Aniston potrebbe averne individuato già uno. Si tratta di Lisa Tranel, una donna che su TikTok ha iniziato a confondere le idee di migliaia di utenti che, una volta arrivati sul suo profilo, si sono trovati di fronte ad una importante somiglianza tra la personal trainer e l'attrice di Friends. Non a caso, nel profilo di Tranel si legge "Non sono Jennifer Aniston", giusto per mettere subito in chiaro le cose per coloro che si affacciano per la prima volta sul suo spazio social.

Ad accendere i riflettori su di lei è stato l'ultimo video che ha condiviso, divenuto virale con circa 2,5 milioni di visualizzazioni nel giro di appena due giorni: la clip mostra Lisa mentre "recita" una battuta di Friends, doppiata dalla voce di Jennifer Aniston. A rendere virale il filmato, neanche a dirlo, è la somiglianza che c'è tra le due donne e chissà che questo passaparola non possa far arrivare la clip direttamente sotto gli occhi dell'attrice americana. Tranel ha anche una pagina Instagram, dedicata principalmente al fitness e dai toni meno giocosi rispetto al suo profilo di TikTok.

Di recente, Jennifer Aniston è stata protagonista di Friends: The Reunion, lo speciale di HBO Max che ha riunito le star della sitcom statunitense. L'attrice tornerà poi sul piccolo schermo con la seconda stagione di The Morning Show, l'acclamata serie drammatica di Apple TV+ che la vede impegnata al fianco di Reese Witherspoon e Steve Carell.