Jennifer Aniston ricorda Matthew Perry: "Lo piangevamo anche prima della sua morte. Adesso non soffre più"

La star di Friends ha ricordato l'amico e collega, morto nel 2023, ricordando come avesse superato tanti momenti difficili.

Una foto di Jennifer Aniston e Matthew Perry
NOTIZIA di 11/08/2025

Jennifer Aniston è tornata a parlare della morte di Matthew Perry, ammettendo che in parte è sollevata perché per anni aveva visto l'amico soffrire a causa delle dipendenze.
L'attrice ha conosciuto il collega sul set della serie Friends, che ha regalato a entrambi la popolarità internazionale, e nel corso degli anni si era formato un legame molto forte.

Il ricordo dell'amico

Matthew Perry è stato ritrovato senza vita nella piscina della sua villa nel 2023 e la causa della morte è stata attribuita agli effetti della ketamina che aveva assunto, sostanza che gli era stata venduta illegalmente.
Jennifer Aniston, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ora ricordato che lei e le altre star di Friends avevano provato a sostenerlo: "Abbiamo fatto tutto il possibile, quando era possibile".

Source V2Frs040721Tp01625
Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

L'interprete di Rachel ha quindi ricordato tristemente: "Ma sembrava quasi che lo stessimo già piangendo da tempo, perché quella malattia è stata una battaglia durissima per lui. Per quanto sia stato doloroso per noi e per i fan, una parte di me pensa che forse sia stato meglio così. Sono felice che non soffra più".

L'omaggio di Jennifer a Matthew

Poco dopo la morte di Matthew, Jennifer lo aveva ricordato con grande affetto sui social ricordando: "Lui era una parte così importante del nostro DNA. Siamo sempre stati 6. Questa è stata una famiglia che abbiamo scelto e ha cambiato per sempre chi eravamo e quale sarebbe stato il nostro percorso. Matty sapeva che adorava far ridere le persone. E lo ha detto lui stesso, se non sentiva la 'risata' pensava che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da quello. E cavolo se ci riusciva! Ci faceva tutti ridere. E ridere davvero".

Matthew Perry: i migliori film e le più amate serie tv del compianto attore Matthew Perry: i migliori film e le più amate serie tv del compianto attore

Aniston aveva successivamente rivelato che aveva sentito l'amico il giorno in cui era morto, scambiandosi alcuni messaggi. La star di The Morning Show aveva poi sottolineato: "Era felice, era in salute, aveva smesso di fumare. Stava rientrando in forma. Era felice... Quello è tutto ciò che so... Non stava soffrendo. Non stava lottando. Era felice".