Jennifer Aniston ricorda Matthew Perry: "Lo piangevamo anche prima della sua morte. Adesso non soffre più"

Jennifer Aniston è tornata a parlare della morte di Matthew Perry, ammettendo che in parte è sollevata perché per anni aveva visto l'amico soffrire a causa delle dipendenze.

L'attrice ha conosciuto il collega sul set della serie Friends, che ha regalato a entrambi la popolarità internazionale, e nel corso degli anni si era formato un legame molto forte.

Il ricordo dell'amico

Matthew Perry è stato ritrovato senza vita nella piscina della sua villa nel 2023 e la causa della morte è stata attribuita agli effetti della ketamina che aveva assunto, sostanza che gli era stata venduta illegalmente.

Jennifer Aniston, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ora ricordato che lei e le altre star di Friends avevano provato a sostenerlo: "Abbiamo fatto tutto il possibile, quando era possibile".

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

L'interprete di Rachel ha quindi ricordato tristemente: "Ma sembrava quasi che lo stessimo già piangendo da tempo, perché quella malattia è stata una battaglia durissima per lui. Per quanto sia stato doloroso per noi e per i fan, una parte di me pensa che forse sia stato meglio così. Sono felice che non soffra più".

L'omaggio di Jennifer a Matthew

Poco dopo la morte di Matthew, Jennifer lo aveva ricordato con grande affetto sui social ricordando: "Lui era una parte così importante del nostro DNA. Siamo sempre stati 6. Questa è stata una famiglia che abbiamo scelto e ha cambiato per sempre chi eravamo e quale sarebbe stato il nostro percorso. Matty sapeva che adorava far ridere le persone. E lo ha detto lui stesso, se non sentiva la 'risata' pensava che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da quello. E cavolo se ci riusciva! Ci faceva tutti ridere. E ridere davvero".

Aniston aveva successivamente rivelato che aveva sentito l'amico il giorno in cui era morto, scambiandosi alcuni messaggi. La star di The Morning Show aveva poi sottolineato: "Era felice, era in salute, aveva smesso di fumare. Stava rientrando in forma. Era felice... Quello è tutto ciò che so... Non stava soffrendo. Non stava lottando. Era felice".