Jennifer Aniston: il nuovo like a Fedez scatena i social ma non la gelosia di Chiara Ferragni

Dopo circa un mese dal primo, arriva un nuovo like di Jennifer Aniston a Fedez, che prova nuovamente a far ingelosire Chiara Ferragni...

Jennifer Aniston segue Fedez su Instagram e ogni tanto gli regala qualche like, soprattutto nei video in cui è coinvolto il piccolo Leone. Anche questa volta il rapper ha provato a far ingelosire Chiara Ferragni usando il suo rapporto social con la star di Friend, del tutto inconsapevole della dinamica familiare.

Il mese scorso Jennifer Aniston aveva messo un like sotto un video di Fedez e il piccolo Leone. La star di Friends aveva cominciato a seguire il rapper dopo che i Ferragnez avevano usato la sigla di Friends per un video.

Oggi Jennifer Aniston è balzata ai primi posti dei trend topic su Twitter dopo il suo nuovo like al video di Fedez e del figlioletto.

Il rapper e produttore musicale ha subito condiviso nelle sue storie di Instagram i video in cui fa sentire gli audio con cui avvisa la moglie: "Amore, ti mando questo messaggio solo per dirti che Jennifer Aniston ha messo like al mio post".

E Chiara Ferragni? Lei, dal canto suo, ha deciso di attuare la migliore tattica: sorridere delle "fantasie" e dei tentativi del marito senza dimostrare il minimo cedimento per gelosia.

E Fedez, infatti, ha postato anche un secondo video, in cui dice alla moglie che se Jennifer Aniston sapesse che lui si vanta dei like probabilmente non lo seguirebbe più.