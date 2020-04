Jennifer Aniston segue Fedez su Instagram e Chiara Ferragni si ingelosisce

Jennifer Aniston ha deciso di seguire Fedez su Instagram dopo che il rapper e Chiara Ferragni hanno usato la musica di Friends per un loro video. I like dell'attrice americana sembrano turbare la fashion blogger che viene presa bonariamente in giro dal marito.

Molti utenti di Instagram stanno sfruttando la loro fantasia per passare queste giornate che a volte sembrano interminabili. Fedez e Chiara Ferragni nei giorni scorsi hanno pubblicato un video in cui mostrano una loro giornata tipo sulle note della sigla di Friends, la serie cult con Jennifer Aniston. Proprio quest'ultima ha scatenato la virtuale gelosia della Ferragni iniziando a seguire il marito rapper.

E poiché per i Ferragnez ogni occasione è buona per farci una storia, ecco che Fedez ci informa sulla gelosa di Chiara. Sembra che all'ex moglie di Brad Pitt ogni tanto scappi un like alle foto di Fedez, cosa che farebbe arrabbiare la fashion blogger. "Sai chi mi ha appena messo like? Jennifer Aniston - dice il rapper alla moglie - Possiamo dire ufficialmente che è una bimba di Fedez - e poi aggiunge - in realtà non è vero, mette like solo ai post dove c'è pure mio figlio". "Allora casomai è una bimba di Leone" gli risponde la moglie. Fedez si rivolge ai suoi follower e dice "Fatto sta che pure stasera mi ha messo like e mia moglie è nera".