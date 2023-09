Jennifer Aniston: le foto delle vacanze con gli amici Jimmy Kimmel e Jason Bateman

Jennifer Aniston ha pubblicato le foto delle sue vacanze estive, trascorse all'insegna del relax e della buona compagnia. Su Instagram l'attrice ha postato un carosello di foto contenenti il riassunto della sua stagione estiva. La star di The Morning Show ha trascorso le vacanze con i colleghi Jimmy Kimmel e Jason Bateman e le loro mogli Molly McNearney e Amanda Anka, ritratte in molte delle foto pubblicate.

Nel carosello vediamo l'ex attrice di Friends in abito da sera con McNearney e Anka vicino a un campo o mentre passeggia sulla sabbia da sola con un drink in mano. Altre volte Aniston passeggia con i suoi amici più il regista Will Speck, che ha co-diretto Aniston e Bateman in Due cuori e una provetta. Infine molte foto ritraggono cibo o i suoi due cagnolini.

Di seguito il post pubblicato su Instagram:

The Morning Show: Reese Witherspoon e Jennifer Aniston in una scena

Jennifer e The Morning Show

Intanto The Morning Show, la serie che vede come protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon continua. Nella terza stagione il futuro della rete è messo in discussione e la lealtà dei singoli protagonisti è spinta al limite quando un gigante della tecnologia mostra interesse verso la UBA. Si formano alleanze inaspettate, le storie private vengono utilizzate come armi e tutti sono costretti a confrontarsi con i propri valori e principi, dentro e fuori dalla redazione. La terza stagione di The Morning Show uscirà il 13 settembre su Apple TV+.