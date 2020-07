Jennifer Aniston, la foto shock su Instagram: "Questo è il Covid, ed è reale"

Jennifer Aniston ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto shock di un suo amico intubato e ricoverato in ospedale per il Covid-19: 'Era un uomo perfettamente sano'.

Jennifer Aniston ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto shock con l'obiettivo di sensibilizzare e scuotere i suoi followers sui rischi reali della pandemia da Covid-19. Nella foto in questione si vede un uomo in un letto di ospedale e intubato: si tratta di un amico della protagonista di Friends che ha lottato contro il Coronavirus.

"Questo è Kevin, un nostro amico" - spiega la Aniston che nella foto successiva appare insieme alla collega Courteney Cox, entrambe con la mascherina - "Perfettamente sano, senza problemi di salute nascosti. Questo è il Covid. Questo è reale." "Non possiamo essere così ingenui da pensare che possiamo sfuggire a questa cosa... se vogliamo che tutto questo finisca, e noi lo vogliamo, vero? Una cosa che possiamo fare è - per favore - indossare le mascherine."

"Pensate a coloro che hanno sofferto questo terribile virus." - prosegue l'attrice - "Fatelo per la vostra famiglia e soprattutto per voi stessi. Il Covid può colpire a tutte le età." Jennifer Aniston ha poi aggiunto che la foto del suo post era stata scattata ai primi di Aprile e che "Grazie a Dio Kevin si è quasi ripreso, adesso. Grazie a tutti per le vostre preghiere"

Non è la prima volta che Jennifer Aniston prova a sensibilizzare il pubblico sull'uso delle mascherine per ridurre i contagi da Coronavirus, a giugno aveva scritto: "Capisco che le maschere sono scomode, ma non credete che sia peggio se le imprese chiudono, la gente perde il lavoro, gli operatori sanitari sono esausti. Questo virus ha portato via tantissime vite perché non stiamo facendo abbastanza. Se avete a cuore la vita, per favore... usate e mascherine e incoraggiate gli altri a fare altrettanto."