Jennifer Aniston, gli auguri a Courteney Cox per i suoi 60 anni: "La mia migliore amica"

Courteney Cox ha compiuto 60 anni sabato 15 giugno e per l'occasione la sua co-star di Friends, Jennifer Aniston, le ha dedicato un tenero messaggio su Instagram.

L'amicizia decennale tra le due attrici è iniziata con l'iconica sitcom ed è rimasta bel salda nel corso degli anni.

Courteney Cox, l'attrice di Friends rivela di essere stata lasciata dal fidanzato durante la terapia di coppia

L'affettuoso augurio

"Festeggiamo oggi questa ragazza potente, magica, mistica, interessante, interessata, ferocemente talentuosa!!! Mia dolce CC @courteneycoxofficial", ha esordito Aniston, 55 anni, nella didascalia del post, con un carosello di foto della coppia che ritrae le due amiche nel corso degli anni.

Nel post vediamo una foto di ritorno al passato con la figlia di Cox, Coco, 20 anni, quando era più giovane, mentre dormiva tra loro. Poi parecchie immagini e video delle due attrici - anche estrapolate da Friends - e uno screenshot di una videochiamata tra le due amiche.

"È divertente come nessun'altra, stupefacente dentro e fuori. Indipendente nel modo più meraviglioso, si prende cura di tutti anche se non ti conosce. Terrorizzata dai cani anche se non l'ho mai vista non averne almeno due. Fieramente leale fino alla fine", continua la didascalia di Aniston.

La star del The Morning Show ha continuato elogiando il talento di Cox per l'interior design e la sua capacità di individuare "una macchia su una finestra" a un miglio di distanza, proprio come la Monica che interpretava. "Non le importa cosa pensano gli altri!! Non riesco a immaginare un mondo senza di lei", ha concluso Aniston nel sentito tributo. "È un grande onore poterla definire una delle mie migliori amiche per la vita... Buon compleanno CC. Ti voglio bene!"

Recentemente Aniston e Cox si sono godute una serata tra ragazze insieme a Los Angeles in aprile. Quando Aniston compì 55 anni a febbraio, Cox pubblicò un tributo alla sua amica sui social media. "Buon compleanno mia dolce Jenny Louise. Inoltre, non so perché la chiamo così... ma di sicuro ti adoro" scrisse all'epoca la star di Cougar Town riguardo alla Aniston.