Jennifer Aniston si scaglia contro il politico J.D. Vance e le sue idee sulle "gattare senza figli"

Jennifer Aniston ha, un po' a sorpresa, preso posizione dal punto di vista politico scagliandosi contro le dichiarazioni di J.D. Vance, scelto da Donald Trump come suo possibile vice-presidente.

Nel 2021, mentre era ospite di Tucker Carlson, aveva sostenuto che gli Stati Uniti fossero governati da 'un gruppo di gattare senza figli che vivono male la loro vita e le scelte compiute, quindi vogliono far star male anche il resto della nazione'.

La reazione dell'attrice

Jennifer Aniston, mentre è riapparso il video online, ha espresso la sua incredulità nel sentire le parole pronunciate dal potenziale vice presidente degli Stati Uniti.

L'attrice ha quindi scritto un messaggio a Vance dichiarando: "Mr. Vance, prego che tua figlia sia abbastanza fortunata da poter avere dei figli senza aiuto. Spero che non abbia bisogno della fecondazione in vitro come seconda opzione. Perché stai cercando di toglierle anche quella possibilità".

Il post dell'attrice

La star del cinema e della tv ha parlato in passato del fatto che abbia cercato di diventare madre, non riuscendo a concepire in modo naturale, e di come sia arrivata ad accettare che "siamo complete con o senza un compagno, o con o senza un figlio".

Jennifer Aniston, gli auguri a Courteney Cox per i suoi 60 anni: "La mia migliore amica"

Nel 2016 Jennifer aveva sottolineato in un'intervista che è importante poter decidere in modo indipendente quello che è giusto per il proprio corpo e per la propria vita, aggiungendo: "Prendiamo quella decisione per noi e per le giovani donne in questo mondo che ci prendono a esempio. Prendiamo quella decisione in modo consapevole, al di fuori dal rumore suscitato dai tabloid. Non abbiamo bisogno di essere sposate o essere madri per essere complete. Dobbiamo capire da sole il nostro 'lieto fine'".

Kamala Harris era stata una delle persone che era stata definita da Vance come una "gattara", insime e a Pete Buttigieg e Alexandra Ocasio-Cortez, e la scorsa settimana aveva criticato duramente il fatto che Vance sia a favore del divieto all'aborto e voglia togliere il sostegno economico a chi si affida alla scienza per provare a ottenere un figlio.