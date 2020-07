Jennifer Aniston e Brad Pitt: "Un matrimonio fabbricato dai media" disse l'attrice

In un'intervista con Oprah Winfrey, l'attrice Jennifer Aniston ha raccontato del matrimonio (e del divorzio) con Brad Pitt, svelando i retroscena di una storia creata dai loro agenti nel 1998.

Jennifer Aniston sfoggia la sua celebre chioma

Dopo aver recitato nell'iconica sitcom Friends per un decennio, Jennifer Aniston si è concentrata esclusivamente sui film e nel 2000 ha sposato Brad Pitt, facendo letteralmente impazzire i fan.

Ma Good Morning America riferisce che la storia tra la Aniston e Brad Pitt fu creata dai loro agenti nel 1998 i quali si accordarono per fissare il primo appuntamento tra i due divi. A quel punto, la scintilla scoccò e la loro storia d'amore divenne materiale di routine per le copertine dei tabloid dopo un maldestro tentativo di mantenere la segretezza sul rapporto. Col matrimonio nel 2000, i due furono incoronati come la coppia d'oro di Hollywood che prosperava in un matrimonio apparentemente perfetto.

Aniston e Pitt erano costantemente ricercati dai paparazzi, dagli inizi fino al divorzio, rappresentati come la coppia ideale al punto che la loro separazione fu uno shock per i fan.

"Eravamo così innamorati, ed era una cosa privata, che abbiamo cercato di tenere per noi il più a lungo possibile. Ne eravamo orgogliosi. Poi siamo stati messi su un piedistallo, ma eravamo solo una coppia qualsiasi" - ha spiegato la Aniston - "Come in ogni relazione c'erano momenti difficili, poi facili, poi difficili e poi ci si divertiva di nuovo. Ciò che è impossibile da sostenere, era l'ideale che fosse tutto perfetto. È ridicolo."

Brad Pitt e Jennifer Aniston tra indagini e smentite

In un'intervista con Oprah Winfrey in seguito alla sua separazione da Pitt dopo cinque anni di matrimonio, Jennifer Aniston ha raccontato di quanto fosse finta l'immagine che i paparazzi amavano così tanto rappresentare:

"Le persone erano ossessionate dal vostro matrimonio e poi dal vostro divorzio." - ha detto Oprah ad Aniston- "Paragonavano probabilmente il proprio matrimonio col vostro, reputandovi la coppia perfetta. Così, quando avete divorziato, allora tutti hanno pensato," Oh Signore, sono nei guai."_

Jennifer Aniston fu d'accordo: "È così ed è stato creato così totalmente dai media. Perché tutto ciò che vedi sono solo le facciate che ti fanno credere, non vedi le persone nelle loro vite, mentre vivono le loro vite. Quello che hanno visto non è reale. Noi siamo esseri umani che stanno vivendo un'esperienza umana e non c'è niente di diverso dagli altri, soltanto che sei esposto pubblicamente al mondo. Ma la tua vita personale, i tuoi sentimenti personali, il tuo cuore, il tuo successo, il tuo dolore, il tuo tutto, sono gli stessi di chiunque altro."