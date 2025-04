Jenna Ortega vuole dirigere uno script a cui lavora da 10 anni: "Sto mettendo insieme i pezzi nella mia testa"

Jenna Ortega è una delle giovani attrici più richieste di Hollywood ma nel suo futuro la star di Mercoledì e Scream vede anche la regia. Da dieci anni, Ortega lavora ad una sceneggiatura che potrebbe diventare il suo esordio come regista.

A raccontarlo è stata lei stessa in una recente intervista, specificando come ritenga sia arrivato il momento fare un passo ulteriore nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Jenna Ortega pronta a passare dietro la macchina da presa

"Ho una sceneggiatura che so da quasi dieci anni che realizzerò. È strano, perché è qualcosa che ho pensato quando ero più giovane, all'inizio della mia carriera, ed è solo adesso che sto davvero iniziando a muovere i primi passi per farla diventare realtà, ed è molto interessante" ha dichiarato a V Magazine.

Jenna Ortega e Paul Rudd in una scena di Death of a Unicorn

"Sto solo cercando di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle nella mia testa. Penso che avessi bisogno di qualche anno di esperienza per capire come funziona il processo" ha concluso l'attrice di Scream e Beetlejuice Beetlejuice.

La storia che Jenna Ortega vorrebbe portare al cinema

Nell'intervista, l'attrice ha spiegato:"In particolare per questa storia, mi ci vedo dentro, ma voglio davvero dirigere. Probabilmente è la cosa principale che voglio fare. Lo vedo nel mio futuro. Sento che è il modo in cui la mia mente vuole lavorare e pensare, ed è anche il modo in cui guardo al mio mestiere di attrice a volte".

Jenna Ortega spiega di non voler recitare in futuro nei progetti che creerà ma vorrebbe sfruttare all'inizio la sua credibilità e la sua fama come trampolino di lancio per dare slancio anche a quella parte della sua carriera.

Jenna Ortega in una scena di Mercoledì

La star è diventata famosa grazie al ruolo di Mercoledì Addams nella serie televisiva Netflix Mercoledì, diretta da Tim Burton.